يوسف الخال يكشف عن ثاني مفاجآته في رمضان القادم

متابعة بتجــــــــــــرد: يخوض النجم اللبناني يوسف الخال بطولة جديدة في مسيرته الفنية من خلال خماسية “دفاتر الماضي” من مسلسل “الحب جنون” الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث الخماسية حول حكاية فتاة فقدت ذاكرتها وبدأت تعيش حالة عاطفية جديدة، لكن فجأة تبدأ خيوط حبها القديم تتسلل إلى حياتها لتبدأ الازدواجية في المشاعر والأحاسيس.

خماسية “دفاتر الماضي” يشارك في بطولتها إلى جانب يوسف الخال النجوم باميلا الكيك، جلال شموط، جوان الخضر وندى أبو فرحات وهي من كتابة زكي مارديني وإخراج إبراهيم أحمد.

الجدير ذكره أن يوسف الخال كان قد أعلن في وقت سابق عن تقديمه عمل آخر في سباق دراما رمضان القادم وهو مسلسل تاريخي يكشف عن تفاصيله قريبًا.

لمشاهدة برومو خماسية “دفاتر الماضي”: