بيلا حديد مرّةً أخرى.. نجمةُ الحملة الإعلانية الجديدة لـ"فيرساتشي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد افتتاحها الجزء الأخير من عرض "كيث بارك لربيع 2019"، تم اختيار عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد مرة أخرى للمشاركة في الحملة الإعلانية الجديدة في التعاون الجديد لعلامة ستايل الشارع مع الماركة الإيطالية الشهيرة فيرساتشي.

وتظهر بيلا في سلسلة من الصور وهي ترتدي قطع المجموعة، والتي تجمع بين جمالية نمط الشارع الشهير من كيث مع أنماط وألوان فيرساتشي الجريئة، وتشمل سترة بافر مطبّعة فوق بدلة سباحة مزيّنة بشعار فيرساتشي ومجموعة من البدلات الرياضية المخملية.

وتعدُّ هذه أول مرة تعمل فيها العلامة التجارية مع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة والعكس بالعكس، وتتضمن 100 قطعة من الملابس والإكسسوارات والأحذية للرجال والنساء على حدّ سواء.

كما تتضمّن المجموعة سترات البافر من المخمل، وقطع الدنيم، وشورتات راكبي الدراجة المطبعة، والقمصان المطبعة بالشعار وغيرها، وقد تم إنتاج القطع في إيطاليا، مع توفير فيرساتشي للأقمشة والمواد، وتم تصميم الصور الظلية من قبل كيث.

وستتوفّر مجموعة Kith X Versace ابتداءً من 15 فبراير في جميع متاجر كيث ومتاجر فيرساتشي.