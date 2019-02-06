غدا.. وائل جسار أول ضيوف حكايات لطيفة

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تستضيف الفنانة لطيفة غدًا الخميس، في أولى حلقات برنامجها الجديد "حكايات لطيفة"، الفنان وائل جسار، حيث تتبادل مع ضيفها بعض أغانيه ويغنيان معًا، ولنسمع لأول مرة "لطيفة" وهي تتألق مع أغنية "غريبة الناس"، كما يبادلها جسار الغناء بأغنية " أنت أحلى حاجه فيه".
ويختتم الفنانان حلقة البرنامج الذي يذاع على قناتي "DMC"وأبو ظبي، بغناء دويتو أسمهان وفريد الأطرش الشهير "أيدي في إيدك"، كواحد من الثنائيات الغنائية الشهيرة التي تم استدعائها من ذاكرة الغناء العربي وإعادة تقديمها في البرنامج.
يذكر أن "حكايات لطيفة" برنامج موسيقي غنائي تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع
ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.
البرنامج من إخراج أكرم فاروق، وقام على إنتاجه وليد امبابي وأحمد أنس الفقي، وقام بالإعداد مصطفى ياسين وأشرف عليه أحمد طه، وإنتاج كونتنت بلاس.
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