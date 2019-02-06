كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الجديد لفيلم ديزني “Dumbo”

متابعة-سنيار: أصدرت Walt Disney Pictures مقطعًا دعائيًا دوليًا جديدًا لفيلم المخرج تيم بيرتون المنتظر “دامبو”.

تدور أحداث الفيلم حول أحد الفيلة والذي يشتغل بسيرك، حيث يولد ولديه أذن طويلة، ليكون حلمه الوحيد هو الخروج من السجن والطيران بعيداً، والفيلم يمثل النسخة الواقعية من فيلم الرسوم المتحركة والذي يحمل نفس الأسم وتم طرحه عام 1941، وفاز بجائزة أوسكار وحيدة كأفضل موسيقي تصويرية.

الفيلم من بطولة إيفا جرين، مايكل كيتون، كولن فاريل، داني ديفيتو، ديوبيا أوبارا، وشارون روني، وإخراج Tim Burton، من سيناريو إهرن كروجر، ومن المقرر أن يبدأ الفيلم في 29 مارس.