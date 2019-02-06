مفاجأة أنغام لجمهورها في عيد الحب – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: تستعد النجمة المصرية أنغام لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا ريتك فاهمني” وذلك كهدية منها لجمهورها بالتزامن مع عيد الحبّ. وأطلقت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات البرومو الرسمي الخاص بالأغنية عبر شبكاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقته بتعليق جاء فيه: “مفاجأة عيد الحب من روتانا أغنية (يا ريتك فاهمني) للنجمة أنغام انتظروها”. أغنية “يا ريتك فاهمني” هي إحدى أغاني ألبوم أنغام المنتظر الذي انشغلت طيلة الفترة الماضية بالعمل عليه. الجدير ذكره أن ألبوم أنغام يتضمن 14 أغنية منوعة، ولم وتحدّد أنغام اسمًا له حتى الآن على أن تصدره شركة “روتانا” قريبًا وسط حملة دعائية ضخمة.

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