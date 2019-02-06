جنيفر لورنس تُؤكّد الخبر.. من هو خطيبها؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: أكّد متحدث باسم الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار جنيفر لورنس خبر خطوبتها من حبيبها كوك ماروني، وهو مدير معرض للأعمال الفنية.
وأفادت بعض التقارير أن لورنس قد شوهدت وهي تضع خاتماً كبيراً في حفل عشاء مع ماروني في مطعم فرنسي في نيويورك.
والجدير ذكره أنه لم يُعلن بعد عن موعد زواجهما.
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