هدية مميزة من الرئيس الروسي.. بوتين يحقق حلم طفلة مصابة بالتوحد

متابعة بتجـــــــــــــرد: وثّقت إدارة إقليم بريموريه الروسية من خلال مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، هديّة مميزة أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفتاة مصابة بمرض التوحد.
فقد قام بوتين بتحقيق حلم الفتاة المصابة بالتوحدّ وأهداها جرواً من نوع غولدن ريتريفر.
ووفق موقع سبوتنيك الروسي، كانت الأم والطفلة قد وجّهتا رسالةً إلى الرئيس الروسي تتضمّن طلباً بالحصول منه على حيوان أليف.
فحقق فلاديمير بوتين حلم الفتاة وحصلت على جرو “غولدن ريتريفر”، كهدية من منه، وظهرت في المقطع المنشور وهي تلعب مع كلبها الجديد.
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