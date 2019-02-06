طارق سويد حزين جدًا بعد رحيل جورج

فُجع الممثل والكاتب طارق سويد بوفاة جورج جبور الذي كان يعاني جراء حادث مؤسف.

وفي التفاصيل، لبى طارق سويد منذ اسابيع دعوة جورج لرؤيته في المستشفى.

طارق نشر حينها صوراً، على حساباته على مواقع التواصل، من الزيارة التي قام بها الى المستشفى ولقائه بجورج.

وتابع طارق مشاركة اصدقائه وجمهوره على مواقع التواصل بصور وأخبار عن حالة جورج الصحية يوماً بعد يوم.

ولكن، اليوم الاربعاء 6 شباط، رحل جورج وترك وراءه حزناً كبيراً.

وقع الصدمة كان كبيراً على الكاتب والممثل طارق سويد الذي ودّع جورج بكلمات مؤثرة جدًا نشرها على حسابه الرسمي عبر موقع فايسبوك، وقال: “ليش عملت فيي هيك… ليش كان حلمك تشوفني… شو كان بدك مني.. ليش هيك عملت فيي…يا ريت ما رديت عالتلفون يا ريت يا ريت.. ليش بدك تعذبني… قتلتني قتلتني… ارتاح حبيبي ارتاح يا حبيبي ارتاح… بحبك انا كتير…كتير بحبك يا حبيبي… ليش هيك عملت فيي يا جورج…”.

وتابع ناشراً بعض التفاصيل “شو كل هول كتبتلي ياهن بالايام اللي ما كنت قادر فيا تحكي.. كيف وين كتبتلي بدنا نروح نلعب شانسي، ايه؟ كذبت عليي؟؟ و كيف قلتلي بدي روح شوف بيتك؟ ايه و وين فليت و ما جيت شفت بيتي؟ .. كيف كذبت عليي و كتبلتي انو ما عاد بدك تموت و اني انا جيت و غيرت كل شي؟ شو رد؟؟ ليش هيك عملت فيي؟؟ ليش قتلتني يا جورج… حبيب قلب قلبي انت… قتلتني..”.

أسرة موقع الخليج 365 تتقدم بأحر التعازي من عائلة جورج جبور ومن طارق سويد.