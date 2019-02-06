ابنة هيفاء وهبي تكشف عن المرأة التي عوضتها غياب والدتها

ردت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على عدد من التساؤلات التي وجهها لها عدد من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول طفولتها.

ابنة هيفاء أكدت أن طفولتها كانت سعيدة بفضل والدها، وكشفت عن المرأة التي عوضتها عن غياب والدتها، حيث قالت: “ربنا أكبر من أكبر همومنا.. بابا أكيد والأهم أمي اللي ربتني (عمتي أخت أبي) يلي كانت أم وأخت وصديقة وكل شيء بحياتي ولولاها أنا أكيد اليوم ما كنت قدرت اعطي بناتي كل هالاهتمام والحب والحنان”.

ومن ناحية أخرى، كشفت ابنة الفنانة اللبنانية عن عمرها، حيث قالت إنها تبلغ من العمر 25 عاما، نافية كل ما تردد عن طلاقها، بقولها: “بعيد الشرّ، طبعاً لأ”.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض، عام 1990، وانفصلت عنه عام1998 ، وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي “ملكة جمال الجنوب”، وفازت بالمسابقة فعلا، ولكن الجائزة سحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق.

وقيل أن هيفاء وهبي، أُرغمت على التنازل عن حضانة ابنتها مقابل حصولها على الطلاق، وفقدت بذلك حق رؤيتها والتواصل معها بأي شكل من الأشكال، كما ارتبطت هيفاء بعدها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في عام 2009، وانفصلت عنه في عام 2012.

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