10 أغانى هتغير مودك تحت الأمطار.. رجعت الشتوية لفيروز الأشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدق أبواب الشتاء وتأتي البهجة والسرور فعند تساقط المطر تنتابنا لحظة من الفرحة وكأننا أطفال صغار فالبعض من يلجأ للدعاء والآخر للجري تحت المطر والبعض الآخر يعشق لقطات صور للذكري تحت رزاز المطر والآخرون يلجأون لسماع الأغاني التي ترتبط بالأمطار فمن بينها صوت جارة القمر "فيروز" الصوت الذي لا يشيخ عبر الزمان والكينج وكاظم الساهر والعديد من الفنانين تغنوا للمطر ويستعرض دوت مصر 10 أغاني الأمطار : أغنية أيام البرد: - أغنية رجعت الشتوية: - أغنية قصة شتا : - أغنية لما الشتا يدق البيبان: - أغنية شتا : - أغنية كن صديقي: - أغنية كنا في أواخر الشتا : - أغنية ليل ورعد وبرد وريح :

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