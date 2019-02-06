السيمفونى يعزف نشوة الحب على المسرح الكبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار سلسة حلقات إلتقاء العالم التى يقدمها أوركسترا القاهرة السيمفونى يقام تحت عنوان نشوة الحب حفلاً بقيادة المايسترو الإيطالى، وعازف الساكسفون فيديريكو مونديليتشي وذلك فى الثامنة مساء السبت ٩ فبراير على المسرح الكبير بالأوبرا .
يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العالمية الحديثة فى القالب الكلاسيكى منها متتابعة لإسترادا للأوركسترا للإيطالى نينو روتا ، أربعة أغان فرنسية للساكسفون والأوركسترا لـ ماسيمو مورجانتى ، متتابعة هينلينيك لـ بيدرو إتورالدو من توزيع روبرتو جراناتا ، وداعا نونينو – إسكوالو للارجنتينى آستور بياتسولا .
أوركسترا القاهرة السيمفونى استحدث هذا الموسم 2018 – 2019 سلاسل حفلات متنوعة تلقى الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية لاثراء ريبرتواره وتقديمها للجمهور المصري من محبي المؤلفات الغربية ، أما الإيطالى فيدريكو مونديليتشي يعد أحد أهم عازفى الساكسفون خلال العقدين الأخيرين ، درس العزف ، الغناء ، التأليف والقيادة فى كونسرفتوار روسينى بإيطاليا وكونسرفتوار بوردو بفرنسا ، مثل بلاده فى الكثير من المناسبات والمحافل الدولية الهامة خلال جولاتة الفنية فى مختلف دول العالم منها ألمانيا ، اليابان ، الولايات المتحدة ، أسبانيا ، روسيا ، فنلندا ونيوزيلاندا كما شارك بالعزف مع أعرق فرق الأوركسترا منها سان بترسبورج الفيلهارمونى وبى بى سي الفيلهارمونى .
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