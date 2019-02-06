شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول عروض أيام القاهرة للمونودراما قبل انطلاقه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الخميس فعاليات مهرجان أيام القاهرة للمونودراما بعرض الافتتاح "سأموت فى المنفى" للمخرج غنام غنام خارج المسابقة، فى تمام الساعة السابعة مساء على مسرح الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا.



أيام القاهرة للمونودراما

وتتنافس 9 عروض بالمسابقة الرسمية وهى "أنا كارمن"، "دنيا"، "صفحة أولى"، "أدرينالين"، "لقطة من عمرى"، "زيارة ذات مساء"، "ساكتة"، "قضبان ذهبية"، "الكابوس"، تمثل مصر، والإمارات، السعودية، اليمن، الأردن، الجزائر، فرنسا، وليبيا.

كما يضم المهرجان عددا من الورش المسرحية منها ورشة الإضاءة المسرحية لمصمم ومنفذ الإضاءة أبو بكر الشريف، ورشة الكتابة والتأليف للكاتب محمود الحدينى، وورشة التمثيل والمونودراما للمخرج ناصر عبد المنعم، ورشة الممثل والجسد مع المخرج مناضل عنتر.

يعقد المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وتستمر فعالياته حتى 10 فبراير الجارى، وتضم لجنة التحكيم الدكتور سامح مهران، وعضوية كل من الناقد محمد الروبى، والفنان العراقى باسم قهار.