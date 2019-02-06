تعرف على حقيقة خطوبة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز كتب - أحمد أيوب: كشف الفنان الشاب وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل "فيس بوك"، حول ما أثير خلال الأيام الماضية حول خطوبتها واستعدادها للزواج من أحد الفنانين، معربًا عن استيائه من هذه الشائعات. واستعدادها للزواج من أحد الفنانين، معربًا عن استيائه من هذه الشائعات. وكتب "وائل" معلقا:" ياسمين عبد العزيز مش مرتبطة بحد ومش فاضية غير لشغلها وبيتها وارحمونا بقى". يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة منذ أشهر ولم تكشف عن سبب الانفصال، وتم الإعلان بعدها عن زواجه من الفنانة ريهام حجاج.

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