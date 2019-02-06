بالفيديو.. شهيرة و الهام شاهين يرقصان في عيد ميلاد الفيشاوي

نشر الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي الـ67، والذي أقيم بأحد "الكافيهات"، أمس الثلاثاء، وأظهر الفيديو مجموعةكبيرة من نجوم الفن وهم يرقصون ويغنون حول "تورتة" عيد الميلاد كما ظهر الفيشاوي وهو يرقص مع الفنانة شهيرة والفنانة إلهام شاهين على
وحضر الحفل عدد من النجمات منهن لبلبة، إلهام شاهين، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، وفاء عامر.
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