بالفيديو.. شهيرة و الهام شاهين يرقصان في عيد ميلاد الفيشاوي

كتب - أحمد أيوب:

نشر الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي الـ67، والذي أقيم بأحد "الكافيهات"، أمس الثلاثاء، وأظهر الفيديو مجموعة

كبيرة من نجوم الفن وهم يرقصون ويغنون حول "تورتة" عيد الميلاد كما ظهر الفيشاوي وهو يرقص مع الفنانة شهيرة والفنانة إلهام شاهين علىأنغام أغنية "أمرك يا جميل" للمطرب وليد توفيق.

وحضر الحفل عدد من النجمات منهن لبلبة، إلهام شاهين، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، وفاء عامر.