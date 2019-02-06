هنا الزاهد كتبت_إسراء البيهوني: شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها بنشر صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "هنا" بإطلالة أنيقة ومميزة، ونالت إعجاب العديد

يذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض فيلمها الجديد "قصة حب"، كما تخوض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات".

والفيديوهات "إنستجرام".وتألقت "هنا" بإطلالة أنيقة ومميزة، ونالت إعجاب العديدمن مُتابعيها.يذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض فيلمها الجديد "قصة حب"، كما تخوض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات".

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هنا الزاهد تخطف الانظار في أحدث صورة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.