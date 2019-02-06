«القومي للمسرح» يحتفل بذكرى ميلاد شادية في مركز الهناجر

كتبت_إسراء البيهوني

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقا والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية في السابعة من مساء الأربعاء 27 فبراير الجارى بمسرح مركز الهناجر للفنون.



ويقول الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عن الحفل، إن الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز ستقدم باقة متنوعة من أشهر أغاني الفنانة شادية، عقب عرض فيلم تسجيلي يتحدث

عن جوانب متعددة خلال مشوارها الفنى.

وأضاف صادق أنه سيتم إهداء السادة الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء الفنانة شادية، من إعداد الباحثة الموسيقية رشا عدلي، وقد وجه المركز دعوة بالحضور لكوكبة كبيرة من الفنانين والنقاد سيتم الإعلان عن أسمائهم فيما بعد عقب تأكيد الحضور.