عمرو يوسف يهنئ حماقي بألبومه الجديد

كتبت_إسراء البيهوني: حرص النجم عمرو يوسف، على تهنئة صديقه الفنان محمد حماقي، الذي احتفل أمس بألبومه الجديد "كل يوم من ده"، ونشر "عمرو" عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بالفنان محمد حماقي والشاعر أيمن بهجت قمر وأحمد حلمى. "انستجرام"، صورة تجمعه بالفنان محمد حماقي والشاعر أيمن بهجت قمر وأحمد حلمى. وعلّق: "صورة تجمعنى بالأصدقاء حماقي وأيمن بهجت قمر وأحمد حلمى أثناء الاحتفال بألبوم حماقي الجديد". جدير بالذكر أن ألبوم "كل يوم من ده" يضم 20 أغنية أبرزها "قالوا عنك"، "يزلزل"، "م البداية"، "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "عاش من شافك"



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