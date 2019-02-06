الرجل العنكبوت يفوز بجائزة "Annie"

كتبت_إسراء البيهوني

استطاع فيلم الرسوم المتحركة الشهير "Spider-Man: Into the Spider-Verse" أن يفوز بأفضل جوائز مسابقة "Annie Awards" في دورته الـ 46، والتي جرت في الولايات المتحدة.

وحاز الفيلم على جائزة "أفضل فيلم أنيمي"، و"أفضل سيناريو" من بين أفلام الرسوم

المتحركة، وكذلك جائزة "أفضل مخرج" و"أفضل تصميم" و"أفضل مونتاج" و"أفضل للنص".

تتناول قصة الفيلم حياة المراهق "مايلز مورالز" داخل مدينة بروكلين، مستعرضًا الإمكانيات والقدرات اللامحدودة في عالم الرجل العنكبوت، حيث

يمكن لأكثر من شخص أن يرتدي قناعًا ويفعل ما يحلو له، سواء على جانب الخير أو جانب الشر.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم جاك جونسون ولونا لورين فيليز وهالي ستينفيلد وكيميكو جلين ونيكولاس كيدج وجون مولاني وليلي توملين وليف شرايبر وماهرشالا على وشاميك مور وبريان تيري هنري وغيرهم.