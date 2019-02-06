ميغان ماركل تلجأ للطب البديل مع اقتراب ولادتها.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لجأت دوقة ساسيكس ميغان ماركل إلى الوخز بالإبر، لتعزيز تدفق الدم إلى رحمها مع اقتراب موعد ولادتها في أبريل.

وتتلقى ماركل 37 عامًا، العلاج مع أخصائي علاج الوخز بالإبر في لندن الذي يدعى روس بار، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعالج "بار" العديد من المشاهير ومن المفهوم أنه عالج دوق ودوقة ساسيكس في الفترة التي سبقت حفل زفافهما في مايو من العام الماضي.

الآن يبدو أن ميغان تتحول مرة أخرى إلى الطب البديل لإبقاء نفسها وطفلها سعيدين وصحيين قدر الإمكان في الأشهر الأخيرة من الحمل.

وقال مصدر مقرب من "بار" لصحيفة فانيتي فير: "ميغان تتلقى جلسات الوخز بالإبر بانتظام لمساعدتها على الاسترخاء، وإنها رائعة للدورة الدموية وتعزز تدفق الدم إلى الرحم.. وتعتزم استخدام الإبر حتى تاريخ ولادتها".

وتكلف الجلسات التي تستغرق 45 دقيقة ما بين 90 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا.

والوخز بالإبر هو شكل من أشكال الطب الصيني التقليدي الذي يعود إلى 3000 عام على الأقل، وهو ينطوي على إدخال إبر دقيقة أسفل الجلد على الوجه والجسم من أجل علاج مجموعة من الأمراض والعلل.

ومن المفهوم أن دوقة ساسيكس كانت من المعجبين بالطب البديل قبل لقاء الأمير هاري، ومثل العديد من الأمهات الحوامل، فإنها تقوم بتنفيذ نظام ما قبل الولادة للحفاظ على صحتها قدر الإمكان.