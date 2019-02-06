"بعيوني" تجربة مختلفة لجوزيف عطية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلق الفنان جوزيف عطية أغنيته الجديدة التي يحتفي من خلالها بالحبيبة وبكل النساء بالتزامن مع عيد العشاق. وتقول كلماتها: "إنت خلقتي للفرح، إنت خلقتي لإلي، بعيوني، بسكنك بعيوني".

وهي الأغنية الجديدة ضمن إصدارات شركة Anghami originals الخاصة التي تتفرّد بنشرها بنسختَيْها ال (accoustic) وال (dance). كتب كلماتها عامر لاوند ولحنها علي حسون وقام بتوزيعها عمر صباغ.

والجدير ذكره حولها، أن المستمعين سيختارون للمرةِ الأولى بين النسختين المفضلة لديهم للفيديو كليب. فالنسخة التي تنال العدد الأكبر من الاستماعات على تطبيق انغامي مباشرة، بعد ليلة عيد الحب، هي التي ستُبث لاحقاً على طريقة فيديو كليب كان قد صوره عطية في ايطاليا تحت إدارة المخرج جاد شويري.