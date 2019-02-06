تامر حسني يواجه أزمة مع الرقابة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يواجه الفنان تامر حسني أزمة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بسبب عدم حصول فيلمه "كل سنة وانت طيب" على إجازة من الهيئة حتى الآن. حيث أن فريق العمل لم يصوّر مشاهده في مصر حتى الآن بانتظار موافقة هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، رغم انتهائه من احداث الفيلم الخاصة في لبنان.

يشار إلى أن الفيلم من كتابة محمد عبد المعطي ومن المقرر عرضه خلال شهر يونيه المقبل بالصالات السينمائية ويشارك في بطولته خالد الصاوي وزينة.

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