الفنانة دينا ضيفة ثاني حلقة من برنامج " تحت السيطرة"

تحل الفنانة الاستعراضية دينا ضيفة على ثانى حلقات برنامج "تحت السيطرة" اليوم الخميس فى العاشرة مساءا، مع الإعلامية أروى، حيث انطلقت أولى حلقات البرنامج يوم الخميس الماضى بحلقة الفنان حسن الرداد.

وتحدثت دينا خلال الحلقة عن العديد من الموضوعات منها اعترافها بتقصيرها فى حق والديها، كما تطرقت لعلاقتها بابنها وعن مشكلة بدلتلها والمقارنات مع بعض الراقصات المعروفات، اضافة إلى حديثها عن ظروف طلاقها، وانهارت دينا فى البكاء بالفقرة الشخصية للبرنامج كما تحدثت عن سبب مشكلاتها مع سعد الصغير وعن ردة فعلها عن التحرش ومواضيع أخرى كثيرة تثار لأول مرة.

البرنامج فكرته باستضافة نجم ووضعه تحت ضغط من خلال بعض الأسئلة المستفزة ومفاجأته ببعض الأسرار والمواقف المخفية من حياته الخاصة.

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