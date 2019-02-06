الفنان محمد ممدوح يواصل تصوير دوره في مسلسل "ولد الغلابة"

يواصل الفنان محمد ممدوح تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي للمسلسل الصعيدي "ولد الغلابة" بطولة النجم احمد السقا المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل .

ويظهر ممدوح خلال السياق الدرامي لمسلسل في شخصية احد أهم تجار المخدرات في الصعيد والذي يتعرف عليه احمد السقا بعدما يدخل السجن في قضية قتل, وعلى مدار حلقات المسلسل يصبح السقا الذارع اليمين والذي يعتمد علية ممدوح في كل شيء في تجارة المخدرات إلي أن يتم قلته ويأخذ السقا مكانه في التجارة.

يشار إلي أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة احمد السقا ، مي عمر، إنجي المقدم، محمد ممدوح، هادي الجيار، عماد زيادة، إدوارد، أحمد سليم"، وعدد من النجوم الشباب وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة صادق الصباح، وسوف يعرض العمل عبر شاشة mbc مصر في شهر رمضان المقبل.

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