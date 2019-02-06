نُقاد يُوضّحون مدى أهمية مشاركة نجوم الفن في المسابقات الأدبية

يقدم مجموعة من النجوم والنجمات الحفلات الثقافية وخاصة في المسابقات الإبداعية وهذا ما يزيديهم بريقًا وكان آخر هذه المسابقات مسابقة ساويرس الثقافية لذلك كان هذا التقرير.

قال الناقد محمد مبارك أن مشاركة الفنانين في مثل هذه المحافل تؤدي إلى نجاحها خاصة أن وجود الفنانين فيها يؤدي إلى إلقاء الضوء عليها من قبل وسائل الأعلام وبالتالي تزداد تألقا مشيرا أن الأدب والفن هما في الأساس لتنوير العقول ووجود النجوم في المسابقات هو التحام بين الأدب والفن.

بينما قالت الفنانة ميرنا وليد أن تشجيع الشباب المبدع في بداية خطواته يعطيهم ثقة وتألقا وهذا مطلوب موضحة أن كل فنان حقق نجاحا وقف بجانبه فنان كبير وبالتالي من الطبيعي أن يرد الفنان الجميل في الشباب أيضًا.

أما الناقد عبد السلام فاروق قال أن وجود النجوم يساعد على تحقيق الإقبال على مثل هذه المسابقات الأدبية خاصة أن وجود النجوم دعايا مهمة لأي مسابقة أدبية مشيرًا أن هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون دائما على تشجيع الشباب بصورة كبيرة ويحرصون على التواصل معهم في إبداعاتهم الأدبية منهم الفنانة يسرا والفنانة ليلى علوي وهذا يعطي ودفعات معنوية لأي موهبة شابة في أي مجال ونجد الآن أن هناك مسابقات كبيرة في القنوات الفضائية يشارك فيها كبار النجوم.

وفي ذات الأمر تحدثت الفنانة حنان مطاوع قائلة مشاركة الفن في الاحتفالات الثقافية شيء مهم خاصة أن الفنان أيضًا يستفيد من التعرف على مواهب جديدة ويتبادل معها الأفكار وهذا يفيده في زيادة أدواته الإبداعية في الأداء.

أما الفنان أحمد بدير فقال أن مصر والعالم العربي لديهم ثروة شبابية هائلة والوقوف مع الموهوبين يساعد على خلق أجيال جديدة من المبدعين وبالتالي يستمر التنوير الثقافي للعقول ويقضى على الأفكار المتطرفة التي تدمر الأمم.

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