الفنانة يسرا اللوزي تواصل تصوير دورها في "كلبش3"

تتواجد الفنانة الشابة يسرا اللوزي يوميا في مدينة الأنتاج الأعلامي لتصوير مشاهدها في مسلسل كلبش3 مع أمير كراره وهشام سليم. حيث تقوم يسرا بتصوير مجموعة من المشاهد الداخلية للعمل والمقرر عرضه في رمضان القادم يسرا من ناحية أخرى تقوم يسرا بتصوير مشاهدها في مسلسل قمر هادي مع هاني سلامة وتقوم فيه بدور رومانسي وأيضا العمل مقرر عرضه في رمضان. قد يهمك أيضًا : يسرا اللوزي تُثير الجدل بفيديو مُترجم بـ"لغة الإشارة" عبر "إنستغرام" يسرا اللوزي تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل في أنفها

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