كاظم الساهر يطلب من السلطات العراقية تغيير اسمه

بعد سنوات من احترافه الفن، وشهرته بكنية الساهر، تقدّم الفنان العراقي كاظم الساهر بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية العراقية لتغيير كنيته من السامرائي (كنيته الاصلية) إلى الساهر (لقبه الفني)، تسهيلًا للمعاملات الرسمية التي يقوم بها، ولكي لا يحصل اختلاف في الأوراق الشخصية، كونه بات معروفًا أكثر باسم كاظم الساهر.

واسم كاظم الساهر كاملًا "كاظم جبار إبراهيم السامرائي" وهو من مواليد الموصل عام 1957 ويعيش حاليًّا خارج بلده، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العراق.

ومن المعروف أن الكثير من الفنانين الذين يغيرون اسماءهم يسعون إلى تصحيحها في دائرة النفوس، للتمكن من الحصول على تأشيرات عمل، وكي لا يحصل تضارب في عقود العمل.

يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر أغنية بعنوان "حدّثيني" وهي من ألحانه وكلمات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقدمها في حفله في دار الأوبرا في دبي.