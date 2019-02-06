بالصور.. رانيا يوسف من أمام برج إيفل

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع مشاركة الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صوراً جديدة لها أثناء رحلتها إلى باريس عاصمة فرنسا، وقد التقطت صوراً مختلفة أمام برج إيفيل، وقد نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ظهرت الفنانة رانيا يوسف في الفترة الأخيرة في صور وهي مرتدية فساتين أثارت الجدل حولها، وكان من أبرز هذه الصور وهي مرتدية فستاناً «هوت شورت» في أحد المهرجانات الفنية.

الجدير بالذكر، أن آخر الأعمال الدرامية للفنانة رانيا يوسف: مسلسل «كأنه إمبارح»، الذي كان يعرض على شاشة CBC، والذي يشارك في بطولته: أحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، وأحمد خليل، وخالد أنور، وهدى المفتي، ومن تأليف مريم نعوم، ونجلاء الحديدي، ومن إخراج حاتم علي، وأماني نجيب، وقد انتهت من تصوير فيلمها «عش الدبابير»، ومن المقرر أن يعرض قريباً، والذي يشارك في بطولة الفيلم: سارة سلامة، ونور فخري، وأحمد سلامة، ومجدي كامل، وصلاح عبدالله، ومن تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

ويشار إلى أنها تستعد للبدء في تصوير مسلسلها الجديد «ملايكة إبليس»، الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل، مع الفنانة غادة عادل، ومن تأليف محمد أمين راضي.