في اليوم العالمي للسرطان.. راغب علامة يدعم الأطفال المرضى على طريقته الخاصة

شارك النجم راغب علامة جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو «إنستقرام»، بمجموعة من الصور، يدعم خلالها الأطفال من مرضى السرطان.

وعلق «راغب» على صورة له مع إحدى الفتيات قائلاً: «السرطان فصل من الحكاية، والتفاؤل في مواجهته هو أصل الحكاية لتجاوزه والتغلّب عليه.. فلندعم الأطفال المصابين بالسرطان، ونعطيهم الأمل بغدٍ أجمل؛ فالأطفال هم أمل المستقبل».

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال النجم راغب علامة، كانت أغنيته الجديدة «ردلي كلماتي»، كما طرح الفترة الماضية عدداً من الأغاني المميزة، منها: «يالا حبيبي»، و«اللي باعنا خسر دلعنا»، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وطرحها لجمهوره مؤخراً، وحققت نسب مشاهدة عالية، بسبب نوع الموسيقى التي تقدم من خلالها لجمهور علامة.

يشار إلى أن النجم راغب علامة، كان له الكثير من المواقف السياسية مع الحكومة اللبنانية، وأعلن في الكثير من الحفلات العامة التي يحضرها، عن انتقاداته للحكومة، وأمله في تغيير ما يقومون به.

وكان راغب علامة أول النجوم الذين حرصوا على تهنئة النجمة نانسي عجرم بمولودتها الثالثة ليا، ووجه لها رسالة، تمنى من خلالها الصحة لها ولطفلتها.