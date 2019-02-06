أحمد خليل بعد شائعة وفاته: "لا تتعجلوا عليَّ رحيلي فلم يتبق كثيرٌ"

انتشرت بالأمس شائعة وفاة الفنان أحمد خليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حققت انتشارًا واسعًا، خاصة لتمتعه بجماهيرية كبيرة داخل وخارج مصر.

وتسببت الشائعة في حالة من القلق للعديد من أصدقاء الفنان، وكذلك أفراد عائلته الذين حرصوا على الاطمئنان عليه من خلال اتصالاتهم الهاتفية.

ومن جانبه قال الفنان أحمد خليل في تصريح خاص للجميلة، إنه بحالة جيدة، وإنه متواجد في منزله، وإن هذه الأخبار تتسبب له في إزعاج كبير.

وأضاف خليل أن هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها هذه الشائعة بهذه القوة، لذلك تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية والرسائل من أصدقائي ومحبي.

وأنهي حديثه بكلمات مؤثرة حيث قال «لا أعلم ما هي المتعة في أن تطلق شائعة وفاة على شخص مازال على قيد الحياة؟!، خاصة إن كان هذا الشخص عجوزًا مثلي، فلماذا تتعجلون علي رحيلي؟!.. فلم يتبق كثير، وسأرحل حتمًا في يوم من الأيام، لكن دعوني أقضي باقي حياتي في هدوء تام مثلما اعتدت قبل ذلك».

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