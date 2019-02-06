شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يحيى حفلا غنائيا بعد غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب محمد عبد المنعم حفلا غنائياً بعد غدا الجمعة ، المقرر إقامته فى أحد المراكب النيلية بمنطقة الزمالك، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عددًا من أغانيهما المتنوعة.

من ناحية أخرى يتعاون محمد مع أحمد شيبة، في أغنية الدعائية لمسلسل السر التى تحمل اسم "اتقل اتكيف" وهى كلمات أحمد على موسى، ألحان محمد عبد المنعم، توزيع أشرف البرنس.

يذكر أن آخر أعمال محمد عبد المنعم أغنية "قلبى وجعنى" من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل.