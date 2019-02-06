اجتازت أغنية "حبيتك"للفنان فضل شاكر، حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد 4 أيام من طرحها على قناته الرسمية علىموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
لأغنية كلمات: محمد رفاعي، ألحان: علي أباظة.
يذكر أن فضل طرح في ديسمبر الماضي أغنية "مع السلامة" على قناته الرسمية "يوتيوب"، وحصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، الأغنية كلمات: محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فضل شاكر يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "حبيتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.