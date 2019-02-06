شاهد .. فضل شاكر يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "حبيتك"

كتبت - تقى عادل:

اجتازت أغنية "حبيتك"للفنان فضل شاكر، حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد 4 أيام من طرحها على قناته الرسمية على

موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

لأغنية كلمات: محمد رفاعي، ألحان: علي أباظة.

يذكر أن فضل طرح في ديسمبر الماضي أغنية "مع السلامة" على قناته الرسمية "يوتيوب"، وحصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، الأغنية كلمات: محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد.