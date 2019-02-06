بالفيديو.. أصالة تعلق على صوت حماقي.. والفنان يرد

أصالة

كتبت - تقى عادل

نشرت الفنانة أصالة، مقطع فيديو لأغنية " م البداية" للفنان محمد حماقي من ألبومه الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت أصالة على الأغنية قائلة:" مو معقول شو حلوة أغنية حماقي غنا روعه مُتقن حسّاس وكلام ولحن خيالي والتّوزيع مو

طبيعي قدّ ما بيحبس النّفس الأغنيه إسمها م البدايه ألّف مبروك ويسلم صوتك وحرصك على تقديم الجديد الحسّاس والمُبهر.

واهتم حماقي بالرد على إعجابها بالأغنية قائلاً:"أنا كده حبيت الأغنية أكتر يا صولا انتي أحلى .. وبجد مافيش في ذوقك ولا رقيك، فنانة بكل معنى الكلمة، الله يبارك فيكي".

يذكر أن حماثي وأصالة جمعهم عمل غنائي دعائي لإحدى شركات الإتصالات الكبرى في رمضان 2017، والأغنية كان تحت عنوان "إمسك في حلمك" كلمات: أ/ير طعيمة، ألحان:إيهاب عبد الواحد.