الاثنين.. شيرين ضيفة وفاء الكيلاني في تخاريف

شيرين عبد الوهاب كتبت - تقى عادل تحل الفنانة شيرين عبدالوهاب، ضيفة في برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني. يعرض البرنامج يوم الاثنين القادم، على قناة "أم بي سي مصر" في الساعة الـ 8 والنصف مساءً. سي مصر" في الساعة الـ 8 والنصف مساءً. تعتمد فكرة البرنامج على استضافة مجموعة من فناني مصر والعالم العربي، والتحدث في أمور فنية وشخصية من خلال حوار شيّق ترفيهي، واستضافت وفاء خلال الحلقات الماضية الفنان وائل كفوري، نانسي عجرم، فيفي عبده، أحمد فهمي وغيرهم.

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