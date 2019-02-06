تفاصيل حفل محمد حماقي بمصر الجديدة

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يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء أولى حفلاته الجماهيرية، وذلك بعد صدور ألبومه "كل يوم من ده" في نادي الشمس بمصر الجديدة.
من المقرر أن يقام الحفل، مساء غد الخميس،على أرض ملعب كرة القدم داخل النادي.
وأعلنت صفحة الألتراس الخاصة بحماقي عن تفاصيل دخول الحفل، حيث تم طرح تذاكر لغير أعضاء
كما يحتفل حماقي بعيد الحب من خلال حفله الغنائي في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
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