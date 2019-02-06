إدوارد يحيي الذكرى الثانية لوفاة والدته بكلمات مبكية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيا الفنان المصري إدوارد الذكرى الثانية لوفاة والدته، حيث نشر صورة لها، ووجه لها رسالة مبكية.

الفنان المصري كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “النهارده الذكري التانية لرحيلك يا امي وحشتيني ومش هتفارق عيني اللحظة اللي كنتي بترفعي عينك للسما وبتدعيلي لان لحد النهاردة انا عايش بدعاكي ليا”.

وكانت والدة الفنان المصري إدوارد قد وافتها المنية في شهر فبراير عام 2017، وذلك بعد معاناة طويلة مع أمراض الشيخوخة.

ومن ناحية أخرى، يقوم إدوارد حاليا بتصوير دوره في مسلسل “ولد الغلابة” بطولة الفنان أحمد السقا، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2019.

ويقدم إدوارد، من خلال العمل شخصية صعيدية، حيث يلعب دور شقيق أحمد السقا خلال العمل، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة واخراج محمد سامى ويشارك في بطولته كل من الفنان محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفي، صفاء الطوخي، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن، حيث تدور أحداثه في إطار صعيدي.