انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل صحفيين اثنين في هجوم على إذاعة محلية بأفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 04:04 مساءً - أعلنت السلطات الأفغانية مقتل صحفيين اثنين في هجوم مسلح على مقر محطة إذاعية محلية بولاية "تخار" شمال شرقي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الإخبارية المحلية عن عبد الخليل عسير، المتحدث باسم شرطة "تخار"، قوله: إن "مسلحين مجهولين دخلوا مقر محطة الإذاعة في تاليكان مساء الثلاثاء، وفتحوا النار على الموظفين، وهو ما أدى إلى مقتل مقدم برامج وصحفي". ولم تصدر الشرطة بعدُ تفاصيل أخرى، أو تذكر أسماء الضحايا.

وقال عسير إنه بعد إطلاق النار مباشرة، فر المسلحون من المنطقة. وأضاف أن سبب الهجوم لم يتضح بعد، لكن الشرطة بدأت تحقيقاً.

من جهته، أكد سمين الحسيني، مدير إذاعة "همسادة"، أن المذيع والمراسل، وهما شابان بالعشرينيات من العمر، توفيا في مسرح الجريمة مساء الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ولم يُعرف هل كانوا موجودين على الهواء في ذلك الوقت أم كانوا غير موجودين. وقال الحسيني إن الشرطة تحقق في الدافع إلى الهجوم الذي وقع في إقليم "تاليكان"، مركز مقاطعة "تخار" الشمالية.

وقال جواد هيجري المتحدث باسم حاكم "تخار"، إن المسلحين فروا دون أن يتم التعرف عليهم، وإن الشرطة تحقق في الأمر.

وفي غضون ذلك، قال شهود عيان، لـ"طلوع نيوز"، إن الحادث وقع على بُعد أمتار قليلة من مكتب الحاكم.

وهذا هو ثاني اغتيال للصحفيين في أفغانستان هذا العام، بعدما اختطفت حركة طالبان، الشهر الماضي، الصحفية جويدي نوري، التي تعمل بمؤسسات إعلام حكومية، ثم قتلتها في وقت لاحق.

وتستهدف حركة طالبان ومتمردون الصحفيين بشكل متكرر، حيث قتلت 15 صحفياً في عام 2018، وهو العام الأكثر دموية بالنسبة لوسائل الإعلام في البلاد، وفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

وصنفت مجموعة الحقوق الإعلامية، مقرها باريس، ثلاثة بلدان باعتبارها أكثرَ خطورة على عمل الصحفيين، وهي: أفغانستان، وسوريا، والمكسيك.