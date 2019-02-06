متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أول رد من أسرة الفنان محمود ياسين بشأن حجاب شهيرة

نشر الفنان عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، بيانًا يرد فيه على مهاجمي أسرة الفنان محمود ياسين بعد واقعة حجاب الفنانة شهيرة.

وكتب عمرو: "من الفنان محمود ياسين وأسرته؛ نلاحظ على مدار الأيام القليلة الماضية قيام بعض الأشخاص بكتابة ونشر عدد من المنشورات والمشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتضمن المساس والإساءه للفنان القدير محمود ياسين، وأفراد أسرته، وتتناول الحياه الخاصة بهم بشكل سافر لم يخلُ فيه الأمر من التشهير والتحريض والسب والقذف، بل واختلاق قصص غير حقيقية من وحي الخيال؛ كذا التطاول بالسب والقذف واستحلال الخوض في سيرة أفراد الأسرة بصورة لا تليق مع عادات وتقاليد الشعب المصري المحترم الكريم وبما يعد تدخلاً سافرًا في الحياة الشخصية دون الوضع في الاعتبار الآثار السلبية والنفسية التي قد تضر بالمعنيين به".

وأضاف عمرو: "كما ذكر البعض على خلاف الحقيقة، الادعاء بتدهور الحالة الصحية للفنان محمود ياسين، وقيام أسرته بإيداعه بإحدى المصحات العلاجية".

وناشد عمرو، الجمهور قائلاً: "لذا تود أسرة الفنان محمود ياسين، أن تؤكد تواجده بصورة دائمة بمنزله وسط جميع أفراد عائلته وأنه ينعم بصحة جيدة شاكرين المولى عز وجل على ذلك كذا عدم صحة تلك الادعاءات التي تناولها هؤلاء المغرضون جملة وتفصيلا".

وتابع القول: "نؤكد اعتزام جميع أفراد الأسرة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، وكل من شارك في وقائع السب والقذف وساهم في هذه التجاوزات غير المقبولة، خلال تلك المشاركات معربين عن خالص تقديرنا واحترامنا لجميع أبناء الشعب المصري المحترم".

يذكر أن الفنانة شهيرة ظهرت منذ يومين "دون حجاب"، بصحبة الفنانة سهير رمزى في إحدى الحفلات العامة، الأمر الذي قوبل بعاصفة من الرفض والهجوم عليها بمواقع التواصل الاجتماعي.