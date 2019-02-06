بالفيديو .. ميساء مغربي تعلن زواجها للمرة الثالثة بخاتم وردي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلنت الفنانة ميساء مغربي خبر زواجها للمرة الثالثة بطريقة غريبة، وذلك عن طريق ظهورها في مقابلة تليفزيونية، ومن خلالها استعرضت خاتم زواجها.

كانت ميساء تتحدث خلال المقابلة عن حبها الشديد للفنانة إليسا، وكانت تستعرض فستانها الوردي من تصميم رامي علي، ومجهوراتها، وعندما سألتها المذيعة عن الخاتم قالت أنه من الألماس، وأن حجم الألماس المتواجد فيه 8.7، ما أصاب المذيعة بالذهول من حجمه وقيمته، واكتفت ميساء بالإفصاح عن إرتباطها ولم تدلي بأية معلومات عن هوية الزوج أو عمله.

وتعليقا على ذهول المذيعة، قالت ميساء أن هذا ما يجب أن تأتي به لتتزوج من ميساء مغربي، وكان ذلك تأكيد على إرتباطها.

وتعد هذه هي الزيجة الثالثة لميساء، وكانت قد تزوجت مرتين سابقا، أولهما من رجل الأعمال الإماراتي أحمد البادي، وظلت محتفظة بإخفاء هويته حتى إنفصالها عنه في 2018، وزواجها الثاني كان في 2015 من رجل أعمال سعودي، وانفصلت رسميا عنه في 2017، ولم ترزق بأطفال من الزيجتين.