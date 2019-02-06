نادين الراسي: أنا من أجمل نساء الأرض.. وميريام كلينك حالتها بالويل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن مشكلتها مع مواطنتها ميريام كلينك عندما هاجمتها بسبب كليب "الغول" كاشفة أنها وراء حذفه.

وأكدت الراسي خلال المقابلة أنها تشفق على ميريام كلينك؛ لأنها تعاني من مشاكل مع والدتها، وأنها ساعدتها ماديا عندما كانت بحاجة إلى المال.

وتساءلت نادين عن سبب قيام كلينك بتصويرها كأنها شخص سيئ وهي من أجمل نساء الأرض.

وعن الفنان السوري تيم حسن، قالت الراسي إنه نجم مميز وكان أقل نجاحًا مع الفنانة نيكول سابا وأكثر نجاحًا مع نادين نجيم وسيكون أكثر نجاحًا مع سيرين عبدالنور.

وعن عدد زيجات الراسي، قالت إنها تزوجت في البداية من حاتم حدشيتي والد ابنها مارك، وعند الحديث عن زواجها الثاني تمت الإشارة إلى أن المقطع حُذف بأمر من القضاء.

وأضافت نادين أن الزواج الثالث قد يكون بالطريق، وهنا تدخلت أروى واستوضحت عن علاقتها بأحد الأطباء الشهيرين، مُشيرة في حديثها إلى صورها الجريئة التي تجمعها بالطبيب رائد لطوف والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجابت الراسي أنهما كانا على علاقة إلا أنها انتهت بسبب مشاكل رافقت العلاقة، وكشفت كذلك أنها حاليًا تعيش علاقة حب مميزة مع شخص من خارج الوسط الفني.

يُشار إلى أن الحلقة واجهت بعض المشاكل قبل عرضها؛ ما دفع فريق الإعداد لحذف بعض الأجوبة من أجل ضمان عرضها.