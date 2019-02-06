حورية فرغلي تبدأ بتصوير فيلمها الجديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تبدأ الفنانة حورية فرغلي بتصوير فيلمها الجديد "براءة ريا وسكينة" خلال الشهر الجاري تمهيداً لعرضه خلال الصيف المقبل. وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته مجموعة من الفنانات وتعود من خلاله للسينما بعد فيلمها الأخيرالذي حقق إيرادات عالية على شباك التذاكر "طلق صناعي".

وتدور أحداث الفيلم الجديد حول شاب وفتاة يعملان في الصحافة يحاولان الوصول للحقيقة حول ريا وسكينة ويصلان إلى شخص التقاهما ويسرد لهما القصة كاملة علماً بأن أحمد فلوكس يشاركها في البطولة.

منتج الفيلم حلمي شهاب يسعى لطرحه خلال الصيف المقبل، فيما يصور المخرج عبد القادر الأطرش الاحداث بين القاهرة والإسكندرية. مع الاشارة إلى أن "فرغلي" ستُطل كضيفة شرف بفيلم "حملة فرعون" المقرر عرضه أيضاً خلال الصيف المقبل.