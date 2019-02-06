القاهرة_إسلام خيري
انضمت الفنانة مها أحمد لمسرحية " كل ده كان ليه " لتقف على خشبة المسرح القومي مع المخرج عاصم نجاتي الذي رشحها للبطولة بعد اعتذار رانيا محمود ياسين لانشغالها بتصوير مسلسل " فالانتينو " مع الفنان الكبير عادل امام .
يشار إلي أن مسرحية "كل ده كان ليه" تأليف محمد بغدادي وبطولة أحمد سلامة ومحمد رضوان، والديكور والأزياء لصبحى السيد، والموسيقى والألحان للمايسترو على سعد، وغناء مروة ناجى، واستعراضات محمد عبد الصبور.
وقد كان العمل المسرحي له اسم مبدئي "يعيش أهل بلدى" لكن تم تغييره لـ "كل ده كان ليه" وهو فانتازيا غنائية استعراضية تنتمي لمسرح الكوميديا السوداء .
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مها أحمد تؤكد أنها سعيده بتقديم برنامج"الست هانم"
مها أحمد تبرز نجاح فريق عمل مسلسل "رسايل"
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة مها أحمد تنضم لبطولة مسرحية " كل ده كان ليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.