الفنانة رجاء حسين تعزي نهال عنبر في وفاة والدها

حرصت الفنانة رجاء حسين على تقديم واجب العزاء للفنانة نهال عنبر في وفاة والدها حيث أٌيم واجب العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وقد حضر مجموعة من الفنانات العزاء منهم منى زكي وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفي عبده وبوسي شلبي وشهيرة وقد أنهارت نهال عنبر في البكاء أثناء تقديم واجب العزاء مما أثر بكاءها في الفنانات اللاتي بكين على بكاءها.

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