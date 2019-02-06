نشر صورة للإعلامية وفاء الكيلاني مع ابنائها من زواجها الأول

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نشرت احدى صفحات معجبي مقدمة البرامج الاعلامية وفاء الكيلاني عبر "انستغرام" صورة لها جمعتها مع ولديها من زواجها الأول ريان وجودي.
يشار الى أن الكيلاني كانت متزوجة من اللبناني طوني مخايل، وقد انفصلت عنه في العام 2016 ولها منه ولدان.
أما اليوم، فوفاء متزوجة منذ العام 2017 من الممثل السوري تيم حسن.
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