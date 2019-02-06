كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 02:35 مساءً -

نشرت الفنانة اللبنانية يارا فيديو جديد، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تحضر الكوكتيل.

وقالت يارا في الفيديو: “كوكتيل اليوم عبارة عن فريز وموز وافوكادو واجاص وشوية حليب وشوية جوز ولوز وشوية عسل لنشوف شو حيصير”.

وعلقت يارا على الفيديو: “جرّبوا

كانت هذه تفاصيل خبر كوكتيل يارا: “جربوا ومش حتندموا”.. شاهد ردة فعلها اثناء تذوقه!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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