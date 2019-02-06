ثروة ابنة هوجو تشافيز تفتح عليها النار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنزويلية ماريا جابرييلا تشافيز، ابنة الزعيم الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز، إلى انتقادات كثيرة بسبب نمط حايتها المترف، وحياة البذخ التي تعيشها.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز”، فإن ماريا تتباهى بثروتها وعطلاتها الفاخرة، مشيرة إلى ان هناك شائعات تفيد بأن ثروتها الشخصية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، وأن هذه الثروة موجودة في حسابات سرية في بنوك أوروبية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ماريا البالغة من العمر 38 عاما، حققت ثروة كبيرة عندما كانت تقوم بدور “السيدة الأولى” في فنزويلا، بعد أن طلق تشافيز زوجته الثانية، موضحة أنه ذات مرة وصف تشافيز ابنته ماريا بأنها “بطلة” عندما طلبت من الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو مساعدة بلادها وأبيها في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2002.

ابنة شافيز تتمتع بالحصانة الدبلوماسية بوصفها “سفيرة بديلة لفنزويلا في الأمم المتحدة”، وتمكنت شقيقتها الصغرى من الهرب من البلاد، في أعقاب رد فعل عنيف على ثروتها.. فبعد نشر صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2016 وهي تحمل حفنة من الدولارات، ثارت ضجة كبرى ضد روزين تشافيز صاحبة الـ21 عاما، سارعت بعدها إلى الهرب إلى العاصمة الفرنسية باريس، وتعيش الآن في باريس حيث تدرس في جامعة السوربون مجانا.