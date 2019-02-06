صور.. رانفير سينج يظهر بملابس غريبة في الترويج لفيلمه Gully Boy

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

إذا حاولت أن تتخيل، كيف يبدو الممثل الشاب رانفير سينج وهو يتحدث بهدوء في موضوع جاد، ولا يضحك و يتقافز مثل “فرقع لوز” فـ ثق أنك لن تستطيع تصور ذلك الأمر، حتى إنه ليخيل إلى المرء من فرط اصراره على افتعال الضحك والكوميديا في العديد من مواقفه، أنه ينام وهو يضحك ويتكلم.

يثبت مظهر رانفير سينج الأخير في حفل إطلاق البرومو الترويجي وموسيقى فيلمه الجديد Gully Boy، أنه يدور حول جذب المعجبين والمتابعين.

في يوم الإثنين 4 فبراير، وبينما كان يروج لفيلمه الجديد، Gully Boy، مع الممثلة وبطلة فيلمه النجمة الشابة علياء بهات Alia Bhatt، أظهر رانفير أنه ليس مجرد فنان يسعى لكسب أنظار متابعيه، ولكن أيضا أنه مرتاح فيما يرتديه، ويستطيع أن يرتدي كل ما يرضيه.

أظهر رانفير سينج بعضًا من مظاهره اللافتة، من خلال ارتدائه لملابس غريبة عبارة عن بدولة باللون الوردي الفاتح، و نظارة داكنة بالإضافة إلى قبعة قد لا تتناسب مع الحدث، ووجود تلك الكاميرات الكثيرة.

Gully Boy، بطولة رانفير سينج Ranveer Singh وعلياء بهات، كما يضم كالكي كوشلين وسيدانت شيترافيدي وفيجاي راز وامريتا سوبهاش ومن إخراج زويا أختار، وإنتاج شركة Excel Entertainment، والتي يشارك في ملكيتها فرحان أختار، ومن المتوقع عرضه 14 فبراير 2019.