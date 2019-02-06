- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف
شارك ميجا ستار أميتاب باتشان يوم الإثنين 4 فبراير رسالة مؤثرة عن أبنته شويتا ناندا باتشان، حيث أصبحت روايتها الأولى “أبراج الجنة” واحدة من الكتب الخيالية الأكثر مبيعاً في السوق الهندي الكبير.
امتدح الممثل السبعيني الذي طالت شهرته الآفاق خلال ما يزيد عن أربع عقود الإصدار الجديد الذي أطلقته ابنته، وكتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “لا شيء يضفي مزيدًا من الفخر على الأب من هذا الإنجاز الذي حققته ابنته”.
إلى جانب هذه الرسالة، شارك الأب الفخور أيضًا متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير، صورة من الطفولة لشويتا، حيث يمكن رؤيتها تحمل غطاء رأس أحمر اللون على رأسها.
تم إطلاق كتاب شويتا في عيد ميلاد اميتاب الـ76 في العام الماضي، وهي رواية مفعمة بالحيوية تدور حول قصة الحياة في مبنى سكني في مومباي.
وبصرف النظر عن موهبتها كمؤلفة، فقد دخلت شويتا ناندا عالم الموضة بإطلاقها لأحدث الأزياء MxS مع المصممة موشينا جيسنج Monisha Jaising.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من أميتاب باتشان لابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.