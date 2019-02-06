رسالة خاصة من أميتاب باتشان لابنته

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

شارك ميجا ستار أميتاب باتشان يوم الإثنين 4 فبراير رسالة مؤثرة عن أبنته شويتا ناندا باتشان، حيث أصبحت روايتها الأولى “أبراج الجنة” واحدة من الكتب الخيالية الأكثر مبيعاً في السوق الهندي الكبير.

امتدح الممثل السبعيني الذي طالت شهرته الآفاق خلال ما يزيد عن أربع عقود الإصدار الجديد الذي أطلقته ابنته، وكتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “لا شيء يضفي مزيدًا من الفخر على الأب من هذا الإنجاز الذي حققته ابنته”.

إلى جانب هذه الرسالة، شارك الأب الفخور أيضًا متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير، صورة من الطفولة لشويتا، حيث يمكن رؤيتها تحمل غطاء رأس أحمر اللون على رأسها.

تم إطلاق كتاب شويتا في عيد ميلاد اميتاب الـ76 في العام الماضي، وهي رواية مفعمة بالحيوية تدور حول قصة الحياة في مبنى سكني في مومباي.

وبصرف النظر عن موهبتها كمؤلفة، فقد دخلت شويتا ناندا عالم الموضة بإطلاقها لأحدث الأزياء MxS مع المصممة موشينا جيسنج Monisha Jaising.