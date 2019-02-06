محمد حماقي يحتفل بنجاح ألبومه الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمد حماقى، بنجاح ألبومه الجديد «كل يوم من ده»، مع صناع الألبوم من شعراء وملحنين، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وشارك في الاحتفالية كل من الفنان أحمد حلمي، وزوجته منى زكي، وعمرو يوسف، وكندة علوش،ودنيا سمير غانم، وزوجها الغعلامي رامي رضوان، وأكرم حسني، وزوجته، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، وزوجته، وشارك في الاحتفالية زوجة محمد حماقي في ظهور نادر لها.

وهنأ الفنان أكرم حسني، محمد حماقي على ألبومه الجديد قائلا عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «ألف مبروك على الألبوم المختلف والممتع ده ودائما مكسر الدنيا وتسلم على اليوم الجميل».

وأضاف: «حماقى احتفل.. حلمي احضر.. منى تنور.. الكل زغرد.. طعيمة يبدع.. إحنا اتصور.. حماقي يفرح».

وتعاون محمد حماقي، في البوم «كل يوم من ده»، مع الشعراء أيمن بهجت قمر، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعي، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادي، والتوزيع الموسيقى: توما، وتميم، ونادر حمدي، ورامي سمير.