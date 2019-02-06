جمال سليمان يعود للدراما السورية بـ «خان الحرملك»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد الفنان السوري جمال سليمان، بشكل رسمي على المشاركة في مسلسل البيئة الشامية «خان الحرملك» ليلعب أحد الأدوار الرئيسة للعمل الذي يجري التحضير له حاليًا.

وتدور قصة العمل حول خان الحرملك الذي تتولد فيه الكثير من النزاعات، والعمل سيتم تصويره بين دبي وبيروت، وسيكون جاهزًا للعرض في رمضان 2019.

المسلسل يشارك في بطولته باسم ياخور، وفادي صبيح، وجيني أسبر، ومديحة كنيفاتي، ومن تأليف الكاتب سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحق، وإنتاج شركة «كلاكيت ميديا».

وكان الفنان جمال سليمان، قد تم شبطه قبل سنوات من نقابة المهن التمثيلية السورية وذلك بسبب موقفه من الثورة السورية.

من ناحية أخرى، ينتظر جمال سليمان، عرض الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس 2” والمقرر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويشاركه البطولة محمود عبدالمغنى، صابرين، أحمد صفوت، كمال أبو رية، محمود الجندي، عفاف رشاد، تامر ضيائي، عمرو صحصاح، نادية رشاد، ضياء الميرغني، ماجد الشريف، هنادي هاني مهنى، تأليف الكاتب الكبير مجدي صابر، ومن إنتاج لؤى عبدالله، إخراج أحمد خالد أمين.