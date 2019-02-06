- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعاقد الفنان السوري جمال سليمان، بشكل رسمي على المشاركة في مسلسل البيئة الشامية «خان الحرملك» ليلعب أحد الأدوار الرئيسة للعمل الذي يجري التحضير له حاليًا.
وتدور قصة العمل حول خان الحرملك الذي تتولد فيه الكثير من النزاعات، والعمل سيتم تصويره بين دبي وبيروت، وسيكون جاهزًا للعرض في رمضان 2019.
المسلسل يشارك في بطولته باسم ياخور، وفادي صبيح، وجيني أسبر، ومديحة كنيفاتي، ومن تأليف الكاتب سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحق، وإنتاج شركة «كلاكيت ميديا».
وكان الفنان جمال سليمان، قد تم شبطه قبل سنوات من نقابة المهن التمثيلية السورية وذلك بسبب موقفه من الثورة السورية.
من ناحية أخرى، ينتظر جمال سليمان، عرض الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس 2” والمقرر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويشاركه البطولة محمود عبدالمغنى، صابرين، أحمد صفوت، كمال أبو رية، محمود الجندي، عفاف رشاد، تامر ضيائي، عمرو صحصاح، نادية رشاد، ضياء الميرغني، ماجد الشريف، هنادي هاني مهنى، تأليف الكاتب الكبير مجدي صابر، ومن إنتاج لؤى عبدالله، إخراج أحمد خالد أمين.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال سليمان يعود للدراما السورية بـ «خان الحرملك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.