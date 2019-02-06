مصطفى خاطر يحتفل بخطوبة شقيقته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري مصطفى خاطر بخطوبة شقيقته إسراء خاطر في حفل عائلي بسيط، على أحمد بسيط شقيق نجم «مسرح مصر» مصطفى بسيط.

مصطفى نشر صور من الخطوبة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلق قائلا: «ألف مبروك أختي وبنتي الصغيرة سو وصاحبي الجدع أحمد بسيط كان يوم عسل، وبجد فرحان أوي بيكم وفرحان كمان عشان أنا ومصطفى بسيط بقينا نسايب».

الفنان الشاب مصطفى بسيط نشر هو الآخر صور من الحفل ووجه التهنئة لشقيقه على الخطوبة، بينما عبر عن سعادته بنسبه الجديد للفنان مصطفى خاطر.

مصطفى خاطر تلقى التهاني على خطوبة شقيقته من قبل الجمهور عبر حسابه الخاص، وقال الفانز في عدد من التعليقات إن شقيقته لا تشبهه.

الفنان المصري يقوم حاليا بتصوير مسلسل «طلقة حظ»، والذي ينافس به في رمضان المقبل، بعد أن قدم في رمضان الماضي مسلسل «ربع رومي».

«طلقة حظ» بطولة الفنانة هبة مجدي، والفنانة أيتن عامر، والفنان خالد أنور، والفنانة إنعام سالوسة، والفنان محمد أنور، والفنانة إيمي سالم، ومخرج العمل أحمد خالد أمين.